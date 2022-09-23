Россиянка побывала в Египте и описала отдыхающих словами «отборное быдло»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на «быдлящих и хамящих» туристов в Хургаде

Российская туристка побывала на отдыхе в Хургаде и пожаловалась на поведение туристов в отеле. Возмущением она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница призналась, что ей не повезло с выбором отеля. По словам россиянки, для туристов из СНГ или европейцев цены на отдых в этой гостинице были «вообще копеечными», что сказалось на контингенте. Так, девушка постоянно сталкивалась с некультурным поведением.

«Большинство людей просто быдлит и хамит, вечные очереди в бар или за едой. Приходят в ресторан в одном купальнике, громко орут, набирают горы еды и не доедают… Ужасная атмосфера. Отборное быдло из нашей страны и всей Европы», — описала обстановку в египетском отеле читательница портала.

Кроме того, россиянка пожаловалась на вымогательства со стороны персонала отеля. Путешественница считает, что работники сначала специально заселяют в «показательный» шумный номер с плохим видом, чтобы потребовать доплату в 100 долларов за его смену — а если туристы отказываются платить, пробуют эту схему с другими новоприбывшими отдыхающими.

«В самом отеле есть магазины, их не советую. Цены завышают в три раза. Особенно стараются взять в оборот подвыпивших туристов, а таких тут очень много», — пожаловалась на еще одну уловку персонала россиянка.

Ранее в сентябре российская туристка побывала в любимом отеле Египта после реновации и разочаровалась итогами обновления. Она назвала отдых «наглой обдираловкой» — ее возмутило повышение цен и активное навязывание платных услуг.