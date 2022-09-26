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Столтенберг призвал подписать декларацию ЕС-НАТО

Столтенберг заявил, что время для подписания декларации ЕС-НАТО настало
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Jason Franson / Globallookpress.com

Настало время для подписания новой декларации Евросоюз-НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Twitter.

По итогам встречи в понедельник, 26 сентября, с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе он уточнил, что сотрудничество ЕС и НАТО способствует безопасности и стабильности. «Поэтому мы считаем, что настало время согласовать новую совместную декларацию для развития партнерства», — призвал он.

Совестная декларация должна была быть подписана в 2021 году, но это не состоялось по неизвестным причинам.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил несколько ошибок в отношениях с Россией. Одна из них — обещание Украине о вступлении в НАТО.

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Марина Совина
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