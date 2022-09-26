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Умер продюсер «Побега» и «Зачарованных» Зак Эстрин

В возрасте 51 года умер продюсер «Побега» и «Зачарованных» Зак Эстрин

Фото: Gus Ruelas / Reuters

Американский продюсер и сценарист Зак Эстрин ушел из жизни на 52-м году жизни. Об этом сообщает Variety.

Эстри скончался 23 сентября, в городе Эрмоса-Бич, штат Калифрония. Точная причина смерти неизвестна. Предполагается, что Эстрин умер от сердечного приступа во время пробежки.

«Зак Эстрин был для нас всем. Лучший муж, отец, сын и друг. Ему нравилось делать всех счастливыми, он дарил всем смех. Он любил свою работу. Но больше всего он любил свою семью и друзей», — было сказано в сообщение от лица семьи Эстрина.

Эстрин родился в Вудленде, штат Калифорния, вырос в Бруклине. Был продюсером многих известных сериалов, в числе которых «Зачарованные», «Побег», «Затерянные в космосе», «Бухта Доусона», «Шепот», «Однажды в стране чудес» и другие. Также выступал сценаристом многих из своих проектов.

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Дениза Мацаева
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