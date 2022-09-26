МИД Турции вызвал посла Греции за нарушение международного права

МИД Турции вызвал посла Греции из-за того, что Афины нарушили демилитаризованный статус

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Греции в связи с обвинениями Анкары в том, что Афины нарушают демилитаризованный статус островов в Эгейском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое ведомство.

Турецкие военные зафиксировали размещение Греций бронетехники на демилитаризованных островах Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос), что является нарушением международного права.

Ранее сообщалось, что на острове Крит греческая система ПВО произвела захват цели, когда в ее поле распознавания оказался турецкий истребитель. Это событие накалило отношения между двумя странами.