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МИД Турции вызвал посла Греции за нарушение международного права

МИД Турции вызвал посла Греции из-за того, что Афины нарушили демилитаризованный статус

Фото: Altan Gocher / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Греции в связи с обвинениями Анкары в том, что Афины нарушают демилитаризованный статус островов в Эгейском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое ведомство.

Турецкие военные зафиксировали размещение Греций бронетехники на демилитаризованных островах Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос), что является нарушением международного права.

Ранее сообщалось, что на острове Крит греческая система ПВО произвела захват цели, когда в ее поле распознавания оказался турецкий истребитель. Это событие накалило отношения между двумя странами.

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Татьяна Антоненко
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