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Мать учеников подвергшейся нападению школы в Ижевске рассказала об эвакуации

Мать учеников школы в Ижевске рассказала, что детей эвакуировали через классы

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Учеников школы в Ижевске, которая подверглась нападению, эвакуировали через классы. Об этом рассказала мать двоих учащихся этого учебного заведения, ее слова приводит телеканал «360».

Она уточнила, что в школе у нее учатся два ребенка: сын, который обучается в восьмом классе, и дочь — в первом.

«Детей выводили через школу, видимо, по классам. Сначала класс моего сына, а остальных — второй и первый классы — позже. Говорят, что дети еще выпрыгивали из окон», — рассказала женщина.

По ее словам, дочка не пошла в этот день в школу, так как у нее заболел зуб. Около 11 часов утра по местному времени ей написал сын: «Мам, мне страшно. Я тебя люблю, нас расстреливают».

Женщина сначала подумала, что ее сын шутит, однако после этого она увидела сообщения в школьном чате, где призывали не подходить к школе и не звонить детям.

О стрельбе в ижевской школе № 88 стало известно утром в понедельник, 26 сентября. Во время нападения погибли 13 человек. Нападение совершил уроженец Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник этого учебного заведения. Нападавший покончил с собой.

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Никита Абрамов
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