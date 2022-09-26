Желающим выехать за границу россиянам предложили билеты по цене автомобиля

TourDom: россиянам предложили улететь за границу частным самолетом за миллион рублей

Россиянам, желающим срочно выехать за границу, предложили воспользоваться частным самолетом или приобрести отказной тур. Об этом пишет портал TourDom.

По данным издания, искать свободные места нужно у компаний, занимающихся организацией бизнес-авиации на условиях джет-шеринга. Отмечается, что несколько рейсов отправятся в Стамбул в понедельник, 26 сентября, из московского аэропорта Внуково.

Так, билеты на утренние полеты были фактически по цене автомобиля — от миллиона рублей. Примерно такая же стоимость на вечерний рейс, а также за вылет в том же направлении из Казани на бизнес-джете Challenger. В два раза дешевле россияне могут улететь из Москвы в Стамбул во вторник, 27 сентября. Билеты на вечерний рейс чартером авиакомпании «Ямал» предлагались за 508 тысяч рублей.

Более того, желающим покинуть страну гражданам рекомендовали искать отказные туры. Некоторые туристы, ранее купившие заграничные путевки, передумали лететь. Одни опасались, что их могут не выпустить за рубеж, другие хотели вернуть потраченные средства. Таким образом, у россиян есть возможность перебронировать чужую путевку на себя. Турагенты сообщают, что в настоящее время подобные запросы участились. Многие путешественники даже готовы выкупить отказной тур с вылетом из любого российского города.

Ранее в сентябре сообщалось, что стоимость авиабилетов в безвизовые для россиян страны, среди которых Израиль, ОАЭ и Казахстан, возросла в десять раз. Так, стоимость перелета в Тель-Авив начиналась от 378 тысяч рублей, в Дубай — от 373 тысяч рублей, в Астану (Нур-Султан) — от 134 тысяч рублей.