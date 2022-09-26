В Грузии предупредили об особом режиме работы на пограничных постах

Все таможенные посты Грузии работают в чрезвычайном режиме из-за увеличения потока

Все таможенные посты Грузии перешли на особый режим работы из-за возросшего транспортного потока. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Службу доходов Минфина страны.

Отмечалось, что все таможенные посты перешли на чрезвычайный режим работы. Кроме того, ради «беспрепятственного осуществления контроля» на контрольно-пропускных пунктах по всей стране увеличено количество сотрудников.

«Здесь же хотим пояснить, что таможенные процедуры грузовых автомобилей, направляющихся из Грузии в Российскую Федерацию, частично затруднены из-за перебоев на российской стороне таможенно-пропускного пункта "Казбеги — Верхний Ларс"», — предупреждает Служба доходов Минфина.

Ранее в сентябре в Грузии сообщили о планах закрыть границу для мужчин из России с 26 сентября из-за большого потока прибывающих в страну. Об этом заявила депутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили.