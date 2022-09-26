В Грузии сообщили о планах закрыть границу для мужчин из России

Депутат Мамулашвили: Грузия планирует закрыть границу для мужчин из России с 26 сентября

Депутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили в эфире украинского телеканала «FreeДом» сообщила о планах закрыть границу для мужчин из России с 26 сентября из-за большого потока прибывающих в страну. Об этом сообщает РБК.

По ее словам, правительством страны пока ничего не было предпринято, чтобы остановить «массовый наплыв россиян» в Грузию. «Насколько они нам объяснили, в понедельник они будут закрывать границы. Это единственное, что они смогли предпринять на этом этапе», — подчеркнула депутат.

Мамулашвили добавила, что запрет на въезд прежде всего может коснуться мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. По ее словам, официальных заявлений от правительства республики пока не поступало.

22 сентября россиянка раскрыла текущую обстановку на границе России c Грузией. На видео попала многокилометровая очередь из машин. Туристка подчеркнула, что примерно пять лет назад простояла в очереди на границе с Грузией 19 часов. «Хочу сказать, что сейчас пробка намного длиннее, чем в тот раз», — добавила она.

