Россиянка раскрыла текущую обстановку на границе с Грузией

Россиянка сообщила о многокилометровой пробке на границе России и Грузии

На границе России c Грузией образовалась многокилометровая очередь из машин. Текущую обстановку на подъезде к КПП «Верхний Ларс» «Ленте.ру» раскрыла стоящая в пробке россиянка.

Жительница Владикавказа рассказала, что стоит в очереди на пересечение границы с шести утра и продвинулась всего на километр. «До самой границы нам пока далеко, — рассказывает она. — Кажется, что вот-вот за горой будет видно таможню, но этого, к сожалению, не происходит».

Россиянка отметила, что некоторые машины пытаются внаглую объехать очередь по встречной полосе. «Из-за таких наглецов мы и не двигаемся, — сообщила она. — Девушка, с которой мне удалось поговорить, стоит тут с двух часов ночи. И даже она практически не продвинулась».

Туристка подчеркнула, что примерно пять лет назад простояла в очереди на границе с Грузией 19 часов. «Хочу сказать, что сейчас пробка намного длиннее, чем в тот раз», — добавила она.

Ранее в сентябре глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что страна не намерена вводить визовый режим для россиян на фоне объявления в России частичной мобилизации. По его словам, местный кабмин уделяет большое внимание обеспечению безопасности, и в настоящее время ситуация в государстве находится под контролем.

