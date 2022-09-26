В молдавской автономии предложили повысить статус русского языка

Депутат парламента Гагаузии Виктор Петров предложил повысить статус русского языка

Депутат Народного собрания (парламента) Гагаузской автономии Виктор Петров в ответ на высказывание президента Молдавии Майи Санду об ужесточении наказания за сепаратизм предложил повысить статус русского языка в стране. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, более 40 процентов населения Молдавии, в том числе жители Гагаузии, говорят на русском языке. «Беря во внимание пункт 2 статьи 13 Конституции страны, где говорится, что "государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка", считаем, что необходимость поддержки русского языка со стороны президента полностью соответствует озвученным Санду устремлениям по предотвращению сепаратизма», — отметил он.

Петров также предложил главе республики посодействовать упразднению курса «История румын» в школьной программе и ввести вместо него предмет «История Молдовы». «В Конституции страны однозначно сказано, что наш государственный язык страны — молдавский, а не румынский. По какой причине мы, граждане Молдавии, должны изучать историю другого народа и говорить на языке чужого государства?! Этот риторический вопрос актуален вот уже более 30 лет», — подчеркнул депутат.

Ранее Санду призвала к безоговорочному выводу из непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) российских военных, охраняющих с советского периода склады с боеприпасами. По ее мнению, их присутствие нарушает нейтральный статус Молдавии и повышает угрозу безопасности страны.