Жителей России обнадежили приходом «грибной волны»

Телеведущий Тихомиров: в октябре в Подмосковье могут появиться подберезовики и рыжики

В октябре в Подмосковье могут появиться белые грибы, подберезовики и рыжики, рассказал ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая Планета» Дмитрий Тихомиров. В беседе с «Газетой.Ru» телеведущий попросил жителей Подмосковья ждать прихода «грибной волны» и конца неудачного для всей России грибного сезона в октябре.

Эксперт предположил, что «грибная волна» придет после похолодания и обильных дождей, причем не раньше начала октября. «Многие думают, что для грибов нужно тепло и дожди, но для грибов нужен контраст температуры и даже похолодание, но лучше всего контраст. Это так называемое ТВП — температурно-влажностная провокация», — сказал специалист, добавив, что грибы придут, если не будет морозов, которых в прогнозе пока нет.

По его словам, в подмосковные леса могут прийти белые грибы, которых не было весь сезон, подберезовики, подосиновики и рыжики. «Леса сейчас как пустыни, но на прошлой неделе я был в одном и видел маленькие поганки — это хороший признак. Кроме того, последние из грибов — всегда зеленушки в сосновых борах. Пока их нет — прощаться с другими точно не стоит», — обнадежил Тихомиров.

В настоящее время он предложил россиянам поехать за грибами в Псковскую область под Гдов. «Там сейчас находят по 200 боровиков, что для текущего сезона очень неплохо. Хотя и в прошлые — богатые сезоны — можно было собирать по 500», — сказал телеведущий.

Ранее грибник Сергей Федотов предупредил жителей Подмосковья о нашествии маскирующихся под опята грибов. По его словам, опасный гриб галерина окаймленная похож на летний опенок, и употребление его в пищу может привести к отравлению и даже гибели.