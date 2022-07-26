Жителей Подмосковья предупредили о нашествии ядовитых грибов

Грибник Сергей Федотов: гриб галерина похож на летний опенок и может привести к гибели

Опасный гриб галерина окаймленная похож на летний опенок, и употребление его в пищу может привести к отравлению и даже гибели, рассказал грибник Сергей Федотов. О нашествии маскирующихся под опята грибов он предупредил жителей Подмосковья в беседе с «Вечерней Москвой».

Грибник указал на то, что лесов в Подмосковье все меньше, а вырубок, сухостоя после массового поражения елей жуком-типографом все больше, и поэтому галерине есть где «разгуляться». «Она больше всего любит расти именно на древесине елей и осин. Как-то я нашел бревно, вперемежку усеянное летними, осенними, зимними опятами и галериной, затесавшейся в их ряды», — привел пример Федотов.

Чтобы не столкнуться с ядовитой галериной, растущей в Подмосковье до октября, грибник посоветовал собирать летние опята в отдельный пакетик вместе с ножками, корнями, сростками и уже дома, при оптимальном освещении, отрезать каждую шляпку. «Шляпка у галерины, кстати, никогда не вырастает диаметром больше, чем 30 миллиметров, а у опят она бывает много крупнее. Но опираться только на этот признак, определяя галерину, не стоит. Сомневаетесь — выбрасывайте грибы!» — попросил Федотов, добавив, что смертельная доза галерины — 15-20 шляпок.

Он также добавил, что после ливней и периодов засухи грибы сильно меняют свой вид, и узнать галерину становится трудно: смываются «юбочки» ядовитого гриба (колечки под шляпкой), меняется его цвет, иногда и форма. «В Москве галерина массово встречается в больших парках, например, в "Лосином Острове". Хотя, по моим наблюдениям, смертельно опасных грибов в целом больше к югу от Москвы», — сказал Федотов, порекомендовав изучать галерину с опытными грибниками, чтобы впоследствии безошибочно узнавать ее.

Ранее грибник, автор научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров заявил, что грибной сезон может прийти в Россию в конце июля. Для этого должно выпасть достаточное количество осадков, отметил эксперт.