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Раскрыта дата начала грибного сезона в России

Автор YouTube-канала Тихомиров допустил начало грибного сезона в России в конце июля

Фото: Unsplash

Грибник, автор научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров рассказал, когда в Центральной России начнется грибной сезон. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Тихомиров раскрыл дату начала грибного сезона в России и заявил, что он может прийти в конце июля. Для этого должно выпасть достаточное количество осадков, отметил он.

«Если несколько дней будут лить дожди, и погода будет прохладной, то это может дать импульс грибнице. Я надеюсь, что в конце июля в Центральной России начнется первая волна грибов. Будут еловые белые грибы и боровики. А сейчас можно найти только лисички», — допустил эксперт.

По мнению грибника, жара не способствует росту грибов, а «грибной дождь» является мифом. Он призвал не идти в лес сразу после дождя, поскольку для роста грибам потребуется порядка десяти дней. Основная волна наступит в конце августа: в это время прекрасно растут белые грибы.

«В это время года в Центральной России уже ночи холодные. Белым грибам не страшны заморозки», — заключил Тихомиров.

Ранее россиянам раскрыли главную ошибку при приготовлении грибов. Так, пользовательница социальной сети Анита (Anita) призвала смывать грязь с внешней стороны грибка.

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Марина Совина
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