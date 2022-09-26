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Секретарь Совбеза Армении снова оправился в США

Пресс-служба: секретарь Совбеза Армении Григорян отправился в Вашингтон

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности (СБ) Армении Армен Григорян второй раз за неделю отправился в США. В этот раз он посетит Вашингтон. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба Совбеза.

«Секретарь Совета безопасности Армен Григорян с 26 сентября будет находиться в Вашингтоне», — сообщили в ведомстве.

Григорян до этого находился в Нью-Йорке, где сопровождал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

17 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси провела встречу в Ереване с армянским премьером Николом Пашиняном. Она назвала Вашингтон другом Еревана в поддержке демократии и «противостоянии Турции» в вопросе Нагорного Карабаха.

В начале сентября впервые за последние десять лет министр обороны Армении Сурен Папикян посетил с рабочим визитом США. 15 июля Армению посетил директор ЦРУ Уильям Бернс.

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Марина Совина
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