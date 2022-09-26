Стилист покрасила волосы клиентки в стиле 2000-х годов и вызвала споры в сети

Стилист Джози из Австралии осветлила несколько прядей клиентки и вызвала споры в сети

Стилист Джози из Сиднея, Австралия, покрасила волосы клиентки в стиле 2000-х годов и вызвала споры в сети. Соответствующий видеоролик и комментарии появились в TikTok-аккаунте парикмахера.

В начале видео пользовательница платформы с никнеймом josey.cherubsydney запечатлела девушку, у которой от природы рыжие волосы. Затем на следующих кадрах Джози продемонстрировала процесс и результат от процедуры. На размещенном ролике видно, что стилист сделала клиентке так называемое блочное окрашивание, которое было особенно популярно в нулевых. Так, специалист разделила ее волосы на несколько прядей и осветлила их.

Многие подписчики, в том числе коллеги Джози, удивились результату от манипуляции, о чем принялись писать в комментариях под видеороликом. «Пожалуйста, нет! Я не хочу, чтобы мои клиенты приходили и просили это окрашивание!», «Этот тренд меня чуть не убил, а ты его решила возродить», — высказывались они.

В то же время были и те зрители, кто оценил работу мастера. «Я надеялся, что оно снова вернется», «Да! Любил также красить волосы в 2000-х и до сих пор люблю!» — писали они. В свою очередь, один из юзеров также отметил, что после окрашивания девушка на видео стала похоже на героиню фильма «Чумовая пятница», которую сыграла актриса Линдси Лохан.

Ранее жительница Австралии с никнеймом pali.salwa решила сделать светлые пряди в салоне и осталась с зелеными волосами.