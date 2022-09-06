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Девушка решила сделать светлые пряди в салоне и осталась с зелеными волосами

Австралийка pali.salwa сделала окрашивание в салоне красоты и осталась с зелеными волосами

Фото: @pali.salwa

Жительница Австралии захотела стать русой и осталась с зелеными волосами после посещения салона красоты. Ролик на эту тему она опубликовала в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом pali.salwa рассказала, что решила сходить к мастеру в городе Банкстаун, поскольку боялась самостоятельно делать сложное окрашивание. По словам девушки, она попросила работницу салона холодный пепельно-коричневый цвет со светлыми прядями, однако в конечном счете вышла из заведения с испорченной прической.

«Я предупредила колориста, что раньше красилась хной, но она не приняла во внимание этот факт. В итоге я вышла из салона с зелеными волосами, хоть и показывала иной желаемый мною оттенок. На мои упреки руководство салона ответило, что это и есть серебристые блики. Меня всю трясло от шока», — пожаловалась австралийка и добавила, что не получила деньги за причиненный ей ущерб.

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Зрители, в свою очередь, порекомендовали блогерше обратиться за возвратом средств, так как мастер некачественно выполнил свою работу. «Ужасный цвет — она просто не справилась», «Я бы настаивала на возврате денег, потому что услуга была выполнена ужасно», «Да, они испортили твою прическу — не оставляй это безнаказанным», — высказывались юзеры.

В марте клиентка салона красоты показала результат неудачного окрашивания волос и прославилась в сети. Жительница Австралии Эми рассказала о том, как парикмахер испортил ей волосы. Она показала прическу, которую хотела получить во время визита к мастеру, — окрашивание пшеничного оттенка со светлыми прядями у лица. Затем девушка продемонстрировала свои фотографии после процедуры. На них видно, что ее волосы стали красного цвета.

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Майя Пономаренко
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