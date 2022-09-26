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Автор «Дома дракона» оценил возможность возвращения юных версий персонажей

Автор «Дома дракона» Кондал допустил возвращение юных версий персонажей в сериал

Фото: Globallookpress.com

Создатель и шоураннер «Дом дракона» Райан Кондал допустил возвращение юных версий персонажей Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр в сериал. Его слова передает Variety.

Как утверждает Кондал, молодые версии Рейниры и Алисенты, роли которых исполняют актрисы Милли Олкок и Эмили Кэри, пока «не являются частью истории», которую рассказывают авторы сериала в данный момент. Однако, добавил шоураннер, он «ни перед чем не закрывает дверь».

«Я к тому что… Послушайте, я не знаю. Молодые версии Рейниры и Алисенты не являются частью истории, которую мы рассказываем — по крайней мере пока. Это не то, чем мы сейчас занимаемся. Есть вещи, в которых мы до конца не разобрались, но я ни перед чем не закрываю дверь», — заявил Кондал.

Уточняется, что с шестого эпизода «Дома дракона» роли Рейниры и Алисенты будут играть Эмма ДʼАрси и Оливия Кук.

Ранее звезда «Дома дракона» Милли Олкок оценила постельные сцены со своим участием.

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Дениза Мацаева
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