Звезда «Дома дракона» Олкок оценила постельные сцены со своим участием

Звезда «Дома дракона» Милли Олкок назвала «грубой» постельную сцену со своим участием

Австралийская актриса и звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок прокомментировала подробности постельных сцен со своим участием. Об этом сообщает New York Post.

Артистка поведала, что сцена в четвертом эпизоде приквела, где ее героиня и персонаж Мэтта Смита по сюжету оказываются в публичном доме с множеством обнаженных людей вокруг, показалась ей «довольно грубой».

«Клэр Килнер, наш директор, позаботилась о том, чтобы мы не видели созданного борделя до начала съемок. Итак, это был наш первый раз, когда мы шли по публичному дому, это было довольно шокирующим. Ты думаешь: "Это как-то странно и глупо". Были статисты, с которыми мы только что познакомились, которые находились в позе 69 в течение 12 часов. Это довольно грубо», — сообщила звезда сериала.

При этом Олкок отметила, что сцена, где ее героиня страстно целуется с персонажем Смита далась ей легко: «Как ни странно, мы были просто приятелями. Так что это было довольно удобно. У нас был координатор интимных отношений, мы работали с ним во время репетиционного процесса».

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