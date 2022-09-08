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Обнаружен киноляп в сериале «Дом Дракона»

Фанаты обнаружили киноляп в сериале «Дом Дракона»

Кадр: Сериал «Дом Дракона»

Фанаты обнаружили киноляп в сериале «Дом Дракона». Об этом сообщает ScreenRant.

Ошибка была найдена в третьем сезоне приквела «Игры престолов». В одной из сцен король Визерис Таргариен читает письмо, при этом на пальцах у героя можно заметить зеленые хромакейные накладки. Такой дефект говорит о том, что художник по визуальным эффектам не отредактировал предназначенные для него детали.

Изначально киноляп был не замечен, и сцена транслировалась в подобном виде на HBO. Представили платформы пообещали устранить дефект.

Киноляпы также находили и в оригинальном шоу. Так, в четвертом эпизоде финального сезона «Игры престолов» поклонники обнаружили в кадре забытый пластиковый стаканчик с логотипом, похожим на Starbucks. Случайно попавший в сериал предмет находился на столе рядом с актрисой Эмилией Кларк, которая исполнила роль Дейенерис Таргариен.

Ранее актер «Дома дракона» Дэниел Скотт-Смит подтвердил фанатскую теорию о Кормильце крабов.

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Дениза Мацаева
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