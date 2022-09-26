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Ида Галич рассказала о переезде

Популярная блогерша Ида Галич рассказала о переезде на Арбат

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Популярная блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала, что решила переехать из загородного дома в квартиру в Москве. Она поделилась подробностями в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Галич рассказала, что в детстве переехала в Москву из Владикавказа. Во взрослом возрасте она некоторое время жила в квартире на Ленинском проспекте. «Так получилось, что на Ленинском проспекте я случайно купила квартиру возле своей школы. Трехкомнатную, с хорошим ремонтом, от хороших хозяев, с удачным расположением — любовь с первого взгляда, случайная неслучайность», — объяснила телеведущая.

До покупки этой квартиры Галич также жила в центре Москвы, а после переехала в загородный дом. На данный момент она решила вновь поменять место жительства и выбрала жилье на Арбате.

В мае 2021 года Галич подала в суд на застройщика из-за квартиры. Причиной иска стала несвоевременная передача жилья. Блогерша потребовала выплатить ей 490 тысяч рублей, а также 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Нина Ташевская
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