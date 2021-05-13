Ида Галич подала в суд из-за квартиры

Телеведущая и одна из самых высокооплачиваемых российских блогерш Ида Галич подала в суд на застройщика из-за квартиры. Причиной иска стала несвоевременная передача жилья собственнице. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы.

Галич приобрела в столице две квартиры. По данным издания, блогерше приходилось много работать, чтобы достать деньги на недвижимость. Одна из сделок прошла с нарушениями со стороны компании застройщика — Галич не вовремя получила объект в собственность.

Блогерша подала на компанию иск и требует выплатить ей 490 тысяч рублей, а также 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Стороны должны будут встретиться в суде 27 мая 2021 года.

В феврале 2021 года Галич сообщила подписчикам, что выплатила ипотеку за загородный дом, отметив, что этот кредит на жилье стал для нее третьим по счету. Она поблагодарила Вселенную и подчеркнула, что на протяжении 2020 года работала без выходных.