Apple перенесет производство iPhone из Китая в Индию

Reuters: iPhone 14 начнут производить в Индии

Американский технологический гигант Apple объявил о решении начать производство iPhone 14 в Индии на фоне переноса части мощностей из Китая. Об этом сообщает Reuters.

Как предполагают аналитики, решение может быть связано с политическими рисками сохранения большинства производств в Китае в условиях роста напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Кроме того, Индия является вторым по величине рынком смартфонов после КНР.

По данным J.P.Morgan, к концу года Apple перенесет в Индию порядка пяти процентов мощностей по производству iPhone 15. А уже к 2025 году на долю Индии может приходиться до 25 процентов выпускаемых iPhone.

21 сентября стало известно, что приложения в магазине Apple Store подорожают для пользователей ряда стран с 5 октября. В то же время в России iPhone 13 подешевели на 30 процентов после выхода новой модели.