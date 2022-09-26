Иранские студенты объявили о бойкоте занятий в знак солидарности с участниками протестов

Студенты 18 иранских университетов объявили о бойкоте занятия в знак солидарности с участниками протестов, начавшихся после смерти Махсы Амини. Об этом сообщает ТАСС.

Пока неизвестно, студенты каких именно университетов выступили с подобным заявлением.

Массовые протесты в Иране начались 17 сентября после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов: сотрудники органов обвинили ее в неправильном ношении хиджаба и отвезли в отделение. Там девушке стало плохо, и через некоторое время она умерла.

Однако оппозиция Ирана заявила, что причиной смерти стали избиения, которым Махса якобы подверглась в отделении полиции. Протесты в Иране уже больше двух недель.

Ранее МИД Ирана обвинил США в организации массовых беспорядков из-за смерти девушки.