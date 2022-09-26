Иран обвинил США в организации массовых беспорядков из-за смерти девушки

МИД Ирана обвинил США в организации массовых беспорядков из-за смерти девушки

Власти Ирана считают, что США причастны к организации общественных беспорядков, и американские политики якобы хотят дестабилизировать обстановку в Исламской Республике. С таким обвинением выступил официальный председатель МИД Ирана Насер Канаани, цитату приводит Reuters.

«Вашингтон стремится ослабить безопасность и стабильность Ирана, но это не закончится успехом», — заявил Канаани. Он также подчеркнул, что США совместно с некоторыми странами Евросоюза намеренно приукрашивают события, происходящие в Исламской Республике, чтобы поддержать нарушителей порядка. При этом Запад якобы умалчивает о миллионах жителей Ирана, выступающих в поддержку государственной системы.

Речь идет о массовых беспорядках, начавшихся из-за смерти 22-летней Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов: сотрудники органов обвинили ее в неправильном ношении хиджаба и отвезли в участок. Там девушке стало плохо, и ее увезли в больницу, где Амини и умерла. Семья погибшей и оппозиция Ирана считают, что причиной смерти стали избиения, которым Махса якобы подверглась в участке. Протесты продолжаются больше двух недель и с каждым днем набирают обороты. По данным центра по правам человека в Иране, за первую неделю протестов погибли 36 человек.

Амини скончалась в одной из тегеранских больниц 16 сентября. Девушку не смогли спасти «из-за смерти мозга», как подчеркнули в больнице. Правительство Ирана пообещало провести расследование и подчеркнуло, что девушка была больна. Семья погибшей опровергла это заявление и потребовало от полиции предоставить видеозаписи с камер наблюдения в участке. Президент Ирана Ибрагим Раиси также заявил, что девушка не была избита, а умерла от сердечного приступа. Протесты начались в тот же день, когда стало известно о смерти Амини, и уже охватили всю страну: на митинги выходят тысячи людей в сотне городов. В знак протеста жители ряда городов закрывают магазины и отказываются выходить на работу. Протесты являются самыми крупными выступлениями в стране после антиправительственных демонстраций 2019 года, тогда митинги начались из-за повышения цен на топливо.