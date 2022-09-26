Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Иран обвинил США в организации массовых беспорядков из-за смерти девушки

МИД Ирана обвинил США в организации массовых беспорядков из-за смерти девушки

Фото: Alastair Grant / AP

Власти Ирана считают, что США причастны к организации общественных беспорядков, и американские политики якобы хотят дестабилизировать обстановку в Исламской Республике. С таким обвинением выступил официальный председатель МИД Ирана Насер Канаани, цитату приводит Reuters.

«Вашингтон стремится ослабить безопасность и стабильность Ирана, но это не закончится успехом», — заявил Канаани. Он также подчеркнул, что США совместно с некоторыми странами Евросоюза намеренно приукрашивают события, происходящие в Исламской Республике, чтобы поддержать нарушителей порядка. При этом Запад якобы умалчивает о миллионах жителей Ирана, выступающих в поддержку государственной системы.

Материалы по теме:
Кандидаты от бога Иран мог стать светской страной, но пришел к исламской республике. Теперь к власти рвутся военные
Кандидаты от богаИран мог стать светской страной, но пришел к исламской республике. Теперь к власти рвутся военные
17 октября 2020
«Мою страну продали террористам» Истории афганцев, покинувших родину после прихода талибов
«Мою страну продали террористам»Истории афганцев, покинувших родину после прихода талибов
20 августа 2022
«Это наш позор!» После гибели 22-летней девушки Иран захлестнули протесты. Как страна оказалась на грани революции?
«Это наш позор!»После гибели 22-летней девушки Иран захлестнули протесты. Как страна оказалась на грани революции?
Сегодня

Речь идет о массовых беспорядках, начавшихся из-за смерти 22-летней Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов: сотрудники органов обвинили ее в неправильном ношении хиджаба и отвезли в участок. Там девушке стало плохо, и ее увезли в больницу, где Амини и умерла. Семья погибшей и оппозиция Ирана считают, что причиной смерти стали избиения, которым Махса якобы подверглась в участке. Протесты продолжаются больше двух недель и с каждым днем набирают обороты. По данным центра по правам человека в Иране, за первую неделю протестов погибли 36 человек.

Амини скончалась в одной из тегеранских больниц 16 сентября. Девушку не смогли спасти «из-за смерти мозга», как подчеркнули в больнице. Правительство Ирана пообещало провести расследование и подчеркнуло, что девушка была больна. Семья погибшей опровергла это заявление и потребовало от полиции предоставить видеозаписи с камер наблюдения в участке. Президент Ирана Ибрагим Раиси также заявил, что девушка не была избита, а умерла от сердечного приступа. Протесты начались в тот же день, когда стало известно о смерти Амини, и уже охватили всю страну: на митинги выходят тысячи людей в сотне городов. В знак протеста жители ряда городов закрывают магазины и отказываются выходить на работу. Протесты являются самыми крупными выступлениями в стране после антиправительственных демонстраций 2019 года, тогда митинги начались из-за повышения цен на топливо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Камилла Магомедова
Обсудить
Последние новости
Глава Дагестана отреагировал на акции в Махачкале против мобилизации
В Германии отреагировали на падение давления в «Северном потоке-2»
Британия ввела санкции против «Гознака» из-за референдумов
Автор «Дома дракона» оценил возможность возвращения юных версий персонажей
Стилист покрасила волосы клиентки в стиле 2000-х годов и вызвала споры в сети
Будущий премьер Италии высказалась о господствующей мировой идеологии
В Казахстане рассказали о ситуации на границе с Россией
Литва передала Украине партию американских БТР
В Москве увеличилось количество новостроек
Юристы рассказали о правилах возмещения ущерба в отеле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.