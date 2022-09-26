Россия потеснила Иран на нефтяном рынке

Bloomberg: Россия теснит Иран на нефтяном рынке

Экспорт нефти Ирана в последние месяцы сократился на фоне усиления конкуренции со стороны России на ключевом рынке Азии, пишет Bloomberg.

Ежедневный экспорт сырой нефти Тегераном упал с пикового уровня в один миллион баррелей до 750 000 баррелей, рассказали источники. По их словам, Россия теснит Иран на этом рынке, побуждая Тегеран регулярно пересматривать и корректировать свои цены, чтобы они оставались привлекательными.

США ввели жесткие санкции против Ирана и его нефтяного сектора. Это, а также российские баррели вынудили Тегеран предложить покупателям скидки. Его грузы, большая часть которых идет в Китай, часто маскируются под баррели из других стран. Иран поставляет на свои местные нефтеперерабатывающие заводы 2,1 миллиона баррелей сырой нефти в день. Это означает, что общая добыча в стране составляет примерно 2,8 миллиона баррелей в день.

Тегеран имеет производственную мощность в четыре миллиона баррелей в день и хотел бы увеличить ее до 5,7 миллиона, заявил ранее министр нефти Джавад Оуджи.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс предложил вернуть иранскую нефть на мировой рынок. Глава организации заявил, что мировые экспортеры заинтересованы в возобновлении официальных поставок иранской нефти — это не приведет к нарушению баланса на мировом рынке.