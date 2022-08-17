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ОПЕК предложила вернуть иранскую нефть на мировой рынок

Генсек ОПЕК предложил вернуть иранскую нефть на мировой рынок

Фото: Ramzi Boudina / Reuters

В интервью Bloomberg генеральный секретарь ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс предложил вернуть иранскую нефть на мировой рынок. Глава организации заявил, что мировые экспортеры заинтересованы в возобновлении официальных поставок иранской нефти — оно не приведет к нарушению баланса на мировом рынке топлива.

«Мировой рынок достаточно большой, чтобы он мог позволить себе поставки из Ирана. Иран — ответственный поставщик нефти. Полагаю, это в интересах самого Ирана, ОПЕК и более широкого круга участников рынка, чтобы возвращение каждого барреля иранской нефти происходило постепенно. Таким образом, это не сможет повлиять на баланс», — заявил Хайсам аль-Гайс.

Генсек ОПЕК добавил, что мировые производители нефти оптимистично смотрит на ожидаемый рост спроса на топливо, а «Иран — ключевой и основополагающий член ОПЕК» и важный поставщик нефти. Тегеран не публикует данные о производстве и экспорте нефти, так как находится под санкциями США. Аналитики полагают, что в сутки страна продает до миллиона баррелей.

В 2018 году США во время президентства Дональда Трампа ввели против Ирана самые обширные санкции за всю историю. Под их действие подпали экспортные поставки нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц.

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Софья Ермакова
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