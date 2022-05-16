Иран собрался удвоить поставки нефти на мировой рынок

Иранская нефтяная компания NIOC собралась удвоить продажу нефти

При наличии желания покупателей и достаточного спроса Иран в состоянии удвоить поставки нефти на экспорт и собрался предпринять все возможные действия, чтобы вернуть свою долю рынка. Об этом в Тегеране заявил управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжастехмер, пишет Bloomberg.

По его словам, в ближайшие несколько месяцев NIOC подпишет соглашение с национальными производителями и банками для начала второй стадии разработки месторождения Азадеган. Его запасы оцениваются в 32 миллиарда баррелей, по этому показателю месторождение входит в число крупнейших в мире.

Тегеран не публикует данные о производстве и экспорте нефти, так как находится под санкциями США. Аналитики полагают, что в сутки страна продает до миллиона баррелей. В бюджете Ирана предусмотрены продажи 1,4 миллиона баррелей до 2023 года.

В настоящее время руководство страны продолжает переговоры о снятии санкций, введенных в 2018 году президентом США Дональдом Трампом после выхода из ядерной сделки. Евросоюз поддерживает эти усилия. На прошлой неделе состоялся очередной раунд переговоров, который, как сообщили в ЕС, прошел успешнее, чем ожидалось.

Для Европы увеличение экспорта иранской нефти станет значимым событием, так как в последние месяцы регион прикладывает все усилия для избавления зависимости от российской нефти. В частности, руководство Германии планирует до конца года полностью исключить закупку российской нефти в качестве ответа на действия России на Украине. При этом решение не зависит от каких-либо действий Евросоюза.

Замглавы МИД России Сергей Рябков указал, что текущий вариант документа о возобновлении ядерной сделки устраивает Москву. В свою очередь в США считают, что главной проблемой для утверждения документа являются действия Ирана, и в его силах снять все препятствия.