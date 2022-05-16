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Россия сообщила о финальной стадии восстановления ядерной сделки с Ираном

Замглавы МИД Рябков заявил о готовности документа по возобновлению ядерной сделки с Ираном

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Документ, в котором перечислены решения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), находится в финальной стадии готовности. Имеющийся текст по возобновлению ядерной сделки с Ираном устраивает российскую сторону, в повестке работы над ним остались лишь политические вопросы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишут РИА Новости.

«Сейчас документ в высокой степени готовности к принятию. И проблемы остающиеся — политические, они не связаны с доработкой текста. Все, что требуется с точки зрения дошлифовки самого документа, может быть сделано буквально в течение нескольких дней», — сообщил дипломат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала действия Ирана самым большим препятствием для достижения ядерной сделки с Тегераном. По словам Псаки, США призывают иранские власти решить, заинтересован ли он в быстром восстановлении соглашения. «Теперь дело за Ираном», — подчеркнула она.

Сделка относительно иранской ядерной программы была заключена в 2015 году между Тегераном, а также шестью посредниками: США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Ее условия предусматривали отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на невведение новых санкций. В 2018-м США по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из соглашения.

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Дмитрий Сотак
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