В Тихом океане появился новый остров

В Тихом океане после извержения подводного вулкана появился новый остров

Рядом с центральными островами Тонга после извержения подводного вулкана в юго-западной части Тихого океана появился новый остров. Об этом сообщает CNN.

По информации Земной обсерватории NASA, один из этих затопленных вулканов проснулся 10 сентября, извергая лаву, пар и пепел. Через одиннадцать часов после того, как вулкан начал извергаться, над поверхностью воды появился новый остров.

Новый остров быстро рос в размерах. 14 сентября его площадь составляла 4 тысячи квадратных метров, к 20 сентября остров вырос до 24 тысяч квадратных метров.

25 августа Российские туристы сняли на видео извержение вулкана Эбеко на Курилах. Отмечается, что путешественники стали невольными свидетелями извержения — в тот момент, когда они запустили летательный аппарат, вулкан начал проявлять активность.