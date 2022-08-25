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Россияне сняли необычные кадры извергающегося вулкана на Курилах

Российские туристы сняли извержение вулкана Эбеко на Парамушире с дрона

Российские туристы сняли на видео извержение вулкана Эбеко на Курилах. Необычными кадрами поделился Telegram-канал GoSakhalin.

Съемка происходила с дрона, на острове Парамушир. Отмечается, что путешественники стали невольными свидетелями извержения — в тот момент, когда они запустили летательный аппарат, вулкан начал проявлять активность.

На кадрах виден вулкан Эбеко с высоты птичьего полета. Из кратера на несколько метров вверх вырываются густые столбы серого пеплового выброса.

Ранее в феврале проснувшийся курильский вулкан Эбеко уже попадал в объектив туристов. О высокой активности Эбеко сообщалось в мае 2021 года. В административном центре Парамушира Северо-Курильске, находящемся в семи километрах от вулкана, пеплопад не наблюдался. Угрозу для населения он также не представлял.

Дарья Рыбак
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