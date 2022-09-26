Минцифры представит список IT-специальностей с правом на отсрочку от призыва

Шадаев сообщил, что Минцифры представит список IT-специальностей, дающих право на отсрочку

Минцифры России вечером в понедельник, 26 сентября, опубликует список IT-специальностей, обладатели которых могут претендовать на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе вебинара по вопросам отсрочки для IT-специалистов.

«Мы сегодня приказом Минцифры утвердим примерный рекомендуемый перечень специальностей и направлений подготовки, который необходим для удовлетворения потребностей в квалифицированных кадрах IT-компаний и операторов связи», — сообщил Шадаев. 27 сентября Минцифры также планирует запустить форму подачи заявления для получения специалистами IT-сферы отсрочки от частичной мобилизации на портале «Госуслуги».

Помимо этого, Шадаев уточнил требования к претендующим на отсрочку. В частности, они должны работать в аккредитованных IT-компаниях либо операторах связи. При этом сотрудники должны быть задействованы в процессах разработки IT-решений, для телеком операторов — линий связи и центров обработки данных.

«Отсрочка распространяется только на сотрудников с высшим образованием, соответствующей специальности, которые работают полный рабочий день — не мене восьми часов. Какие-то совместительства здесь невозможны», — добавил Шадаев. Специалисты со средним образованием или переподготовкой, а также сотрудники ИП и самозанятые не смогут претендовать на отсрочку, указал он. При этом уточняется, что никаких требований относительно стажа работника нет.

Ранее Минобороны также уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. Это сотрудники организаций в области IT, российские операторы связи, представители медиа и финансовой сферы. Как заявили в Минцифры, право на отсрочку могут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники IT-отрасли и сферы связи.