В Казахстане рассказали о ситуации на границе с Россией

В КНБ Казахстана заявили, что пункты пропуска на границе с Россией работают штатно

Пункты пропуска на границе между Россией и Казахстаном работают штатно. О ситуации рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

В ведомстве отмечают, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. В КНБ утверждают, что она не соответствует действительности.

«Сообщаем, что все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме», — заявили в комитете.

Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через границу осуществляется в соответствии с законодательством Казахстана и международным договорам, заявили в КНБ.

«Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана власти активизировали работу отдельных центров обслуживания населения (ЦОН), чтобы обслужить возросшее число прибывающих в страну иностранцев.