Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Казахстане рассказали о ситуации на границе с Россией

В КНБ Казахстана заявили, что пункты пропуска на границе с Россией работают штатно

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Пункты пропуска на границе между Россией и Казахстаном работают штатно. О ситуации рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

В ведомстве отмечают, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. В КНБ утверждают, что она не соответствует действительности.

«Сообщаем, что все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме», — заявили в комитете.

Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через границу осуществляется в соответствии с законодательством Казахстана и международным договорам, заявили в КНБ.

«Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана власти активизировали работу отдельных центров обслуживания населения (ЦОН), чтобы обслужить возросшее число прибывающих в страну иностранцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Глава Дагестана отреагировал на акции в Махачкале против мобилизации
В Германии отреагировали на падение давления в «Северном потоке-2»
Британия ввела санкции против «Гознака» из-за референдумов
Автор «Дома дракона» оценил возможность возвращения юных версий персонажей
Стилист покрасила волосы клиентки в стиле 2000-х годов и вызвала споры в сети
Будущий премьер Италии высказалась о господствующей мировой идеологии
В Казахстане рассказали о ситуации на границе с Россией
Литва передала Украине партию американских БТР
В Москве увеличилось количество новостроек
Юристы рассказали о правилах возмещения ущерба в отеле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.