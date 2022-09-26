В Казахстане активизировали обслуживание прибывающих иностранцев

В Казахстане активизировали работу ЦОНов для обслуживания иностранцев

В ряде регионов Казахстана власти активизировали работу отдельных центров обслуживания населения (ЦОН), чтобы суметь обслужить возросшее число прибывающих в страну иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации-оператора госуслуг «Правительство для граждан», пишет РИА Новости.

Отмечается, что решение об усилении отдельных ЦОНов было принято в Астане и Алма-Ате, а также в Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях республики. Как пояснили в госкорпорации, соответствующие меры позволят разграничить поток получателей индивидуальных идентификационных номеров (ИИН).

Нерезидентам также напомнили, что для получения ИИН им необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и заявление. В «Правительстве для граждан» уточнили, что выдача ИИН для иностранцев занимает один рабочий день и является бесплатной.

Ранее спикер сената (верхней палаты) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил о невозможности ограничения въезда в страну для граждан России. «Если россияне хотят к нам приезжать и потом уехать по каким-то делам, побыть здесь какой-то период — здесь никаких вопросов не должно возникать, мы не можем ограничивать», — сказал он.