Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Казахстане отреагировали на референдумы

МИД Казахстана заявил о принципе нерушимости границ в контексте референдумов
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Казахстан исходит из принципа нерушимости границ в контексте референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил представитель министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров, передает ТАСС.

«Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — сообщил казахстанский дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность переговоров с Россией после проведения референдумов. По его словам, завершение референдумов «сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров» с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Власти подтвердили стрельбу в российском военкомате
СКР возбудил дело в отношении устроившего стрельбу в военкомате россиянина
Ида Галич рассказала о своей роли в новом телешоу
Автомеханик исполнил свою детскую мечту и стал врачом в 51 год
МВД Италии заявило о победе на выборах в парламент правоцентристской коалиции
57-летняя актриса показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов
Перечислены последствия незаконных перепланировок квартир в Москве
Появились подробности о состоянии раненного россиянином военкома
Минобороны показало работу ЗРК «Тор-М2» по перехвату ракет на Украине
Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в предсезонном матче НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.