В Казахстане отреагировали на референдумы

МИД Казахстана заявил о принципе нерушимости границ в контексте референдумов

Казахстан исходит из принципа нерушимости границ в контексте референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил представитель министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров, передает ТАСС.

«Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — сообщил казахстанский дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность переговоров с Россией после проведения референдумов. По его словам, завершение референдумов «сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров» с Россией.