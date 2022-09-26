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Сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию нового бренда

Сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию бренда «Кафе — и точка»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка», которая стала преемником «Макдоналдса», подала заявку на регистрацию бренда «Кафе — и точка». Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №16, 21, 29, 30 и 43. Это предполагают работу кафе, заведений быстрого питания и доставки еды.

«Кафе — и точка» может стать новым названием для аналогов «МакКафе», от которых отказались после смены владельцев и ухода «Макдоналдс» из России.

Ранее сообщалось, что преемник «Макдоналдса» введет в продажу аналог Coca-Cola. Уточнялось, что аналог напитка под брендом «Добрый» станет доступен во всех заведениях сети в течение сентября.

Первый ресторан «Вкусно — и точка», пришедший на смену покинувшему российский рынок в мае «Макдоналдсу», открылся в Москве 12 июня. Впоследствии заведения начали открываться в других городах и регионах России.

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Алина Гончарова
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