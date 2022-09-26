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Американская ракета ударила по Краматорску

«Русская весна»: американская ракета AGM-88 HARM ударила по Краматорску

Фото: телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

По Краматорску нанесен удар американской ракетой AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM). Об этом сообщает «Русская весна» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в городе произошло два взрыва, очевидцы показали фото обломков с иностранной маркировкой, показывающей, что ракета американского производства.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, что прибывшие в находящийся под контролем Вооруженных сил Украины Краматорск иностранные офицеры не скрываясь ходят в форме НАТО. Он заявил, что прибывшие в город военные не являются инструкторами или наемниками.

В августе Пентагон передал Украине партию противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. При этом количество переданных Киеву ракет, предназначенных для уничтожения радаров, не называлось. Уточнялось, что оружие предназначено для запуска с самолета, а не наземной установки.

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Алина Гончарова
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