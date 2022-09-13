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В ЛНР рассказали о военных в форме НАТО под Краматорском

Подполковник НМ ЛНР Марочко рассказал о военных в форме НАТО под Краматорском

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Прибывшие в находящийся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Краматорск иностранные офицеры не скрываясь ходят в форме НАТО. Об этом подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что прибывшие в город военные не являются инструкторами или наемниками. «Это именно офицеры, поскольку у них есть степени различия, шевроны», — отметил Марочко.

Подполковник НМ ЛНР также добавил, что по радиоперехватам давно уже фиксируется большое количество иностранной речи, в том числе на языках постсоветских республик, ставших членами НАТО.

Ранее Марочко сообщал, что в Краматорск прибыли группы иностранных офицеров, которые, предположительно, будут заниматься контролем за поставленным вооружением и учетом расхода боеприпасов.

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Алевтина Запольская
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