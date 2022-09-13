В подконтрольном Киеву Краматорске заметили иностранных офицеров

НМ ЛНР: в Краматорск прибыли иностранные офицеры для возможного контроля вооружения

Группы иностранных офицеров прибыли в находящийся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Краматорск. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Предположительно, военные специалисты займутся контролем за поставленным вооружением и учетом расхода боеприпасов.

Краматорск находится на территории Донецкой Народной Республики. 12 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили цех ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня ВСУ в районе этого населенного пункта.