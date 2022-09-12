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Российские войска уничтожили цех ремонта украинских реактивных систем в ДНР

Минобороны России заявило об уничтожении цеха ремонта украинских РСЗО в ДНР
СюжетМинобороны:
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Минобороны России / Globallookpress.com

Российские войска уничтожили цех ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 12 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, Вооруженные сиры России уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы возле поселка Зализничное в Запорожской области.

Конашенков добавил, что в результате ударов российской авиации, ракетных войск и артиллерии также были уничтожены три склада с вооружением и боеприпасами ВСУ возле Новомихайловки в ДНР, Полтавки в Запорожье и Калиновского в Днепропетровской области.

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По информации Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили 293 самолета, 153 вертолета, 1938 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 4891 бронемашину, 831 боевую машину РСЗО, 3379 орудий полевой артиллерии и минометов и 5499 единиц военной автомобильной спецтехники.

Ранее ведомство показало кадры ударов российских гаубиц «Мста-Б» по бронетехнике ВСУ. На записи видно, как российский военный указывает координаты целей, после чего гаубицы делают несколько выстрелов в направлении боевых позиций противника.

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Константин Лысяков
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