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Минобороны показало кадры ударов российских гаубиц «Мста-Б» по бронетехнике ВСУ

Минобороны России опубликовало видео ударов гаубиц «Мста-Б» по бронетехнике и позициям ВСУ

Российские гаубицы 152-мм калибра «Мста-Б» нанесли удары по бронетехнике и укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео Минобороны России показало в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как российский военный указывает координаты целей, после чего гаубицы делают несколько выстрелов в направлении боевых позиций противника.

В Минобороны рассказали, что для уничтожения укреплений ВСУ применяются снаряды на фугасное действие, благодаря чему фортификационным сооружениям, в том числе бетонированным укрытиям, наносится максимальный урон. Кроме того, гаубицы «Мста-Б» способны вести огонь на расстоянии до 30 километров. Координаты целей военные получают с помощью работающих на линии фронта беспилотников.

Ранее ведомство показало кадры ударов боевых вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ. На записи видно, как пилот заряжает ракеты в пусковую установку, готовит машину к вылету, а после получения координат цели на малой высоте совершает несколько пусков по объектам противника.

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Константин Лысяков
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