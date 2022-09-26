В Латвии сообщили об использовании РСЗО HIMARS на учениях с США

Минобороны Латвии анонсировало учения с США, на которых применят РСЗО HIMARS

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по запросу Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии будут использованы на учениях с силами специальных операций США в Европе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

«Министр обороны Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и посол США в Латвии Джон Карвайл будут наблюдать за доставкой, развертыванием и имитацией стрельбы ракетно-артиллерийской системы HIMARS на аэродроме Спилве», — говорится в сообщении ведомства.

Учения проводятся для демонстрации совместных действий НВС Латвии и американских вооруженных сил по обнаружению, идентификации и оценке латвийской стороной целей, а также обеспечению огневой поддержки со стороны США, подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что системы HIMARS после приземления самолета в Лиепайском аэропорту отправят на военный полигон «Шкеде» с целью провести учебную стрельбу в латвийской зоне Балтийского моря.

Ранее стало известно, что расположенный в Литве сводный батальон НАТО передового базирования проведет учения Rising Stallion. Участники учений и более 240 единиц военной техники переместятся из города Рукла на полигон в Пабраде, неподалеку от границы с Белоруссией.