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Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России

Блогер Илья Мэддисон заявил, что находится в России и не планирует переезжать

Фото: Telegram-канал «Ильюша Мэддисон»

Популярный видеоблогер Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, отреагировал на сообщения о своем отъезде из России. Соответствующий комментарий появился в его Telegram-канале.

Мэддисон заявил, что находится в России. «Сижу дома, борюсь с последствиями COVID-19, который перенес в тяжелой форме», — рассказал он. Блогер добавил, что не планирует переезжать в другую страну.

О том, что блогер покинул страну, 23 сентября сообщил его коллега Михаил Белкин, более известный под псевдонимом Maddy Murk. В ролике он заявил, что Мэддисон уехал из России 22 сентября, и попросил помочь ему продать автомобиль. Белкин тогда не уточнил, в какую страну якобы уехал блогер.

Илья Мэддисон приобрел известность благодаря юмористическим видеообзорам компьютерных игр, фильмов и рекламных роликов. Он вел каналы на видеохостинге YouTube и стриминговой платформе Twitch.

В марте также стало известно об отъезде из России популярного блогера Данилы Поперечного. Он заверил, что в скором времени вернется обратно. В апреле он выпустил ролик, в котором сообщил, что уже находится дома.

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Олег Давыдов
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