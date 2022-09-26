Косметолог назвал популярные у мужчин экспресс-процедуры

Косметолог Владимир Ивкин рассказал, что за 15 минут лицо можно сделать более мужественным

За 15 минут лицо можно сделать более мужественным и убрать с него мелкие морщины, рассказал дерматокосметолог Владимир Ивкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал популярные у мужчин косметические экспресс-процедуры.

Ивкин отметил, что косметология давно перестала быть женской страстью. Современные мужчины тоже хотят сохранить красоту и продлить молодость. По словам собеседника «Ленты.ру», услугами косметологов пользуется половина мужчин старше 25 лет.

Мужчины достаточно нетерпеливы и часто требуют от процедур мгновенного результата с сохранением максимальной естественности Владимир Ивкин дерматокосметолог

Одной из быстрых косметических процедур является ботулинотерапия — инъекция нейропротеина, избавляющая от мелких и мимических морщин, рассказал Ивкин. Самыми частыми зонами для инъекций у мужчин являются лоб, межбровье и так называемая зона гусиных лапок. Процедуру проводят раз в три-шесть месяцев. Она не оставляет следов и занимает всего 15-20 минут, после чего можно покинуть кабинет косметолога и отправиться по делам.

Еще одной популярной экспресс-процедурой является инъекция на основе филеров и гиалуроновой кислоты для увеличения углов нижней челюсти, подбородка и скуловой части лица. С помощью нее за 10-15 минут можно подчеркнуть выигрышные черты лица и придать ему мужественности. Процедура проводится раз в полтора года в зависимости от плотности препарата.

Мужчины, как и женщины, делают подтяжку лица, но более щадящую, отметил косметолог. Это безоперационный ультразвуковой смас-лифтинг, который дает выраженный эффект подтяжки тканей, за счет стимуляции в коже выработки коллагена.

Ранее косметолог Фидан Мустафаева развеяла мифы о популярных среди женщин процедурах. Например, она назвала массаж лица неэффективной бьюти-процедурой.