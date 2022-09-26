В России начались проблемы с метанолом из-за закрытых рынков Европы

«Ъ»: в России сокращается производство метанола на фоне закрытия европейских рынков

На фоне закрытия европейских рынков и падения внутреннего потребления российские заводы по производству метанола вынуждены сокращать производство до минимума и продавать продукцию в Китай с большой скидкой. О начавшихся проблемах в отрасли стало известно газете «Коммерсантъ».

Издание пишет, что в стране начали останавливаться крупнейшие производства: сложности возникли у «Томск Газпрома», «Щекиноазота», «Метафракса» и «Томета». Последний в настоящее время работает с нагрузкой в 30 процентов, а остальные предприятия по крайней мере частично остановлены. Сами представители компаний ситуацию комментировать не стали.

Газета уточняет, что основные объемы экспорта метанола из России шли в Европу, поэтому проблемы с поставками возникли уже в марте. Источники «Ъ» на рынке рассказали, что в настоящее время производители стараются отправить максимальные объемы в Китай даже по минимальной стоимости, чтобы не допустить остановки заводов. При этом в самой КНР спрос на метанол остается низким, что отражается на его цене.

В конце августа стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила сформировать актуальные российские индексы цен на нефть и продукцию нефтегазохимии (НГХ). Для развития проекта ФАС предлагает расширить перечень предоставляемой на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) информации о внебиржевых договорах по поставкам нефти. Планируется также регулировать торги продукцией НГХ на бирже — постановление о минимальных объемах продаж парафинов, ортоксилола, толуола, технического метанола и изопропилового спирта может быть подготовлено в четвертом квартале 2023 года. Компании, занимающие большую часть рынка, должны будут поставлять на биржу минимум 10 процентов от общих объемов продаж в стране.