Глава Минздрава вылетел в Ижевск после стрельбы в школе

Глава Минздрава Мурашко вылетел в Ижевск после стрельбы в школе №88

Глава Минздрава России Михаил Мурашко вылетел в Ижевск, где в результате стрельбы в школе №88 погибли 13 человек, в том числе семь детей. Об этом заявил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Он пояснил, что пострадавшие при стрельбе дети могут быть эвакуированы в медицинские учреждения в Москве.

«Министр здравоохранения РФ посетит медицинские учреждения, в которых проходят лечение пострадавшие, примет участие в заседании оперативного штаба», — сказал Кузнецов.

В Ижевск по поручению Мурашко направлены хирурги, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, специалисты федерального центра медицины катастроф. Дополнительная бригада медиков направлена в Ижевск вертолетом из Татарстана, разъяснил Кузнецов.

Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин глубоко скорбит в связи со стрельбой в ижевской школе.

О нападении на образовательное учреждение в Удмуртии стало известно утром 26 сентября. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что нападавший покончил с собой.

Позже в Следственном комитете России рассказали, что стрельбу в школе Ижевска устроил выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев.