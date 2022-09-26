Кремль отреагировал на стрельбу в ижевской школе

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин глубоко скорбит из-за стрельбы в школе в Ижевске

Президент России Владимир Путин глубоко скорбит в связи со стрельбой в школе № 88 в Ижевске. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его реакцию приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства назвал произошедшее в ижевской школе трагедией. Преступник, устроивший стрельбу в школе, вероятнее всего, принадлежит к неофашистской организации или группировке, отметил представитель Кремля.

«Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел террористический акт», — сказал Песков.

О нападении на образовательное учреждение в Удмуртии стало известно утром 26 сентября. По последним данным, при стрельбе в школе № 88 в Ижевске погибли 13 человек, в том числе семь детей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что нападавший покончил с собой. Позже в Следственном комитете России рассказали, что стрельбу в школе Ижевска устроил выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев.

Сейчас сотрудники силовых структур проводят обыск по месту его жительства, а также изучают взгляды и окружение.

Бречалов объявил в республике трехдневный траур.