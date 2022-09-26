В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в школе Ижевска

Бречалов заявил, что в Удмуртии объявлен траур по погибшим при стрельбе в школе Ижевска

В Удмуртской Республике с 26 по 29 сентября объявлен траур по погибшим при стрельбе в школе №88 в Ижевске. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

Глава Удмуртии также сообщил об открытии горячей линии для родственников и близких погибших и пострадавших.

О стрельбе в российской школе стало известно в понедельник, 26 сентября. На место происшествия прибыл глава региона, туда также направлена группа Минпросвещения. Бречалов впоследствии сообщал, что погиб охранник, также есть жертвы среди детей и раненые. Точной информации о погибших и пострадавших он не привел.

По последним данным Следственного комитета, при атаке на школу погибли девять человек, в том числе пятеро детей. Нападавший покончил с собой, на нем была одета черная майка с нацисткой символикой и балаклава. О его мотивах пока неизвестно.