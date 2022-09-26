Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кишинев попросит Москву исключить мобилизацию молдаван

Президент Молдавии Санду попросит Москву исключить призыв молдаван в частичной мобилизации

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Кишинев попросит Москву исключить призыв граждан Молдавии в рамках частичной мобилизации. Об этом заявила президент республики Майя Санду, передает ТАСС.

«Я попросила министерство иностранных дел и европейской интеграции инициировать двусторонние консультации с Российской Федерацией, чтобы исключить случаи рекрутирования молдавских граждан, которые являются резидентами в России, в процессе мобилизации», — сказала она.

Лидер страны также пообещала, что ведомство окажет поддержку молдаванам, которые желают вернуться из России. По ее словам, посольство уже начало работу по удовлетворению возросшего спроса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Неизвестный устроил стрельбу в школе Ижевска
Объяснено долгое существование циклонов на Юпитере
Косметолог назвал популярные у мужчин экспресс-процедуры
В Совфеде предложили запретить выезд из страны россиянам призывного возраста
Российский стилист назвала портящие образ модели брюк на осень и зиму
Глава Удмуртии сообщил о погибших детях при стрельбе в школе Ижевска
Кишинев попросит Москву исключить мобилизацию молдаван
Постпред России заявил о деградации в работе Совета МАГАТЭ
В FIS заявили о неверном толковании слов о возможном допуске россиян к турнирам
Референдум в Херсоне состоялся
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.