Кишинев попросит Москву исключить мобилизацию молдаван

Президент Молдавии Санду попросит Москву исключить призыв молдаван в частичной мобилизации

Кишинев попросит Москву исключить призыв граждан Молдавии в рамках частичной мобилизации. Об этом заявила президент республики Майя Санду, передает ТАСС.

«Я попросила министерство иностранных дел и европейской интеграции инициировать двусторонние консультации с Российской Федерацией, чтобы исключить случаи рекрутирования молдавских граждан, которые являются резидентами в России, в процессе мобилизации», — сказала она.

Лидер страны также пообещала, что ведомство окажет поддержку молдаванам, которые желают вернуться из России. По ее словам, посольство уже начало работу по удовлетворению возросшего спроса.