Участвующих в спецоперации молдаван лишат гражданства

Президент Молдавии Санду пригрозила лишать гражданства тех, кто воюет на стороне России

Граждан Молдавии, которые планируют участвовать в специальной военной операции на Украине на стороне России, могут лишить гражданства. С таким предостережением выступила президент Молдавии Майя Санду, ее цитирует ТАСС.

Глава государства предупредила о риске мобилизации граждан в восточных районах республики. Санду отметила, что в таком случае гражданство Молдавии может быть отозвано у лиц «с гражданством Российской Федерации, которые будут воевать на стороне агрессора».

Пока правительство находится на стадии анализа данной инициативы. Помимо этого, сейчас изучается возможность ужесточения наказания для тех молдаван, который хотят быть наемниками.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц провел переговоры с президентом Молдавии Майей Санду. Лидеры обсудили конфликт на Украине и его влияние на Молдавию, в связи с чем Шольц пообещал поддержку республике со стороны ЕС.

