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Европейский союз продолжит поддерживать Молдавию

Канцлер ФРГ Шольц: Европейский союз продолжит поддерживать Молдавию

Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел переговоры с президентом Молдавии Майей Санду. Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу германского кабмина.

«Личная беседа служила для обмена информацией о конфликте на Украине и его влиянии на Молдавию. Канцлер подчеркнул, что федеральное правительство и Европейский союз будут и впредь поддерживать республику», — отмечается в сообщении.

Весной в Берлине состоялась конференция в поддержку Молдавии, на которой было решено выделить республике 695 миллионов евро. Соорганизаторами конференции, помимо ФРГ, выступили Франция и Румыния.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров упрекнул Молдавию в нежелании вести диалог с властями Приднестровья.

Татьяна Антоненко
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