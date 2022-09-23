Канцлер ФРГ Шольц: Европейский союз продолжит поддерживать Молдавию

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел переговоры с президентом Молдавии Майей Санду. Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу германского кабмина.

«Личная беседа служила для обмена информацией о конфликте на Украине и его влиянии на Молдавию. Канцлер подчеркнул, что федеральное правительство и Европейский союз будут и впредь поддерживать республику», — отмечается в сообщении.

Весной в Берлине состоялась конференция в поддержку Молдавии, на которой было решено выделить республике 695 миллионов евро. Соорганизаторами конференции, помимо ФРГ, выступили Франция и Румыния.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров упрекнул Молдавию в нежелании вести диалог с властями Приднестровья.